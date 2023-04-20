Що потрібно шкірі обличчя навесні: поради відомого фахівця
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Зірковий фахівець з догляду за обличчям Джоанна Чех розповіла, що потрібно знати, щоб допомогти шкірі "перейти" від зими до весни, пише УНН з посиланням на HELLO!
Джоанна Чех розповіла, як оновити ритуал краси при переході з зими на весну:
Обирайте вищий захист від ультрафіолету
«У багатьох регіонах світу погода різко змінюється між зимою та весною. Сонце світить довше, а температура та рівень вологості зростає, що вимагає нового, більш легкого режиму догляду за шкірою, який також забезпечує захист від УФ-променів».
Виберіть більш легкий догляд за шкірою
«Інтенсивні зволожуючі та м'які очищувальні засоби можуть врятувати вашу шкіру взимку, але як тільки перші весняні краплі дощу вдарять по траві, ваш порядок догляду за шкірою доведеться змінити. Лише кілька змін у вашому розпорядку догляду за шкірою навесні сприятимуть сяючому кольору обличчя. Як правило, достатньо легшого лосьйону, тому що з потеплінням повітря стає більш вологим, що робить насичені креми менш необхідними».
Включіть відлущувальну процедуру
«Суха шкіра може викликати чутливість, яку я часто спостерігаю в холодні зимові місяці, тому весна може бути оптимальним часом, щоб включити відлущуючий догляд у свою рутину. Фізичні та хімічні відлущувачі ефективні для видалення сухих, омертвілих клітин шкіри, які можуть накопичуватися на поверхні шкіри після зими. Однак ви завжди повинні робити патч-тест і запитати свого косметолога, який ексфоліант підходить саме вам, оскільки існує такий широкий спектр інгредієнтів і сильних сторін».
Використовуйте SPF
«Якщо ви не користувалися SPF взимку, ви обов’язково захочете включити його у свою весняно-літню лінію догляду за шкірою. Я знаю, що це звучить очевидно, але з більшою кількістю годин сонячного світла та незайманою зимовою шкірою опіки можуть статися досить швидко».
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