Що потрібно шкірі обличчя навесні: поради відомого фахівця

ukru
14:30 • 23159 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 73602 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 198054 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 153043 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 156604 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 238423 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 452277 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 344614 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 356792 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 313609 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+12°
1.8 м/с
81 %
746 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 176010 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 147880 перегляди
Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

09:36 • 121807 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 109561 перегляди
До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 67862 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 198090 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 238455 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 484568 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 620892 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 646988 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 29688 перегляди
"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 38521 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 109561 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 147880 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 176010 перегляди
Актуальне
Що потрібно шкірі обличчя навесні: поради відомого фахівця

Що потрібно шкірі обличчя навесні: поради відомого фахівця

Київ • УНН

 • 719461 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Зірковий фахівець з догляду за обличчям Джоанна Чех розповіла, що потрібно знати, щоб допомогти шкірі "перейти" від зими до весни, пише УНН з посиланням на HELLO!

Джоанна Чех розповіла, як оновити ритуал краси при переході з зими на весну:

Обирайте вищий захист від ультрафіолету

«У багатьох регіонах світу погода різко змінюється між зимою та весною. Сонце світить довше, а температура та рівень вологості зростає, що вимагає нового, більш легкого режиму догляду за шкірою, який також забезпечує захист від УФ-променів».

Виберіть більш легкий догляд за шкірою

«Інтенсивні зволожуючі та м'які очищувальні засоби можуть врятувати вашу шкіру взимку, але як тільки перші весняні краплі дощу вдарять по траві, ваш порядок догляду за шкірою доведеться змінити. Лише кілька змін у вашому розпорядку догляду за шкірою навесні сприятимуть сяючому кольору обличчя. Як правило, достатньо легшого лосьйону, тому що з потеплінням повітря стає більш вологим, що робить насичені креми менш необхідними».

Включіть відлущувальну процедуру

«Суха шкіра може викликати чутливість, яку я часто спостерігаю в холодні зимові місяці, тому весна може бути оптимальним часом, щоб включити відлущуючий догляд у свою рутину. Фізичні та хімічні відлущувачі ефективні для видалення сухих, омертвілих клітин шкіри, які можуть накопичуватися на поверхні шкіри після зими. Однак ви завжди повинні робити патч-тест і запитати свого косметолога, який ексфоліант підходить саме вам, оскільки існує такий широкий спектр інгредієнтів і сильних сторін».

Використовуйте SPF

«Якщо ви не користувалися SPF взимку, ви обов’язково захочете включити його у свою весняно-літню лінію догляду за шкірою. Я знаю, що це звучить очевидно, але з більшою кількістю годин сонячного світла та незайманою зимовою шкірою опіки можуть статися досить швидко».

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Що таке стрес, хто найменше від нього захищений та як з ним боротися – розповідає експертка

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Здоров'яЛайфхак
Tesla
$248.65
Brent
$73.69
Bitcoin
$82,488.20
S&P 500
$5,517.50
Газ TTF
$40.35
Золото
$3,146.21
Ethereum
$1,818.34