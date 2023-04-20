Что нужно коже лица весной: советы известного специалиста

Джоанна Чех рассказала, как обновить ритуал красоты при переходе с зимы на весну:

Выбирайте более высокую защиту от ультрафиолета

«Во многих регионах мира погода резко меняется между зимой и весной. Солнце светит дольше, а температура и уровень влажности повышаются, что требует нового, более легкого режима ухода за кожей, который также обеспечивает защиту от УФ-лучей».

Выберите более легкий уход за кожей

«Интенсивные увлажняющие и мягкие очищающие средства могут спасти вашу кожу зимой, но как только первые весенние капли дождя ударят по траве, ваш порядок ухода за кожей придется изменить. Всего несколько изменений в вашем распорядке ухода за кожей весной будут способствовать сияющему цвету лица. Как правило, достаточно более легкого лосьона, потому что с потеплением воздух становится более влажным, что делает насыщенные кремы менее необходимыми».

Включите отшелушивающую процедуру

«Сухая кожа может вызвать чувствительность, которую я часто наблюдаю в холодные зимние месяцы, поэтому весна может быть оптимальным временем, чтобы включить отшелушивающий уход в свою рутину. Физические и химические отшелушиватели эффективны для удаления сухих, омертвевших клеток кожи, которые могут накапливаться на поверхности кожи после зимы. Однако вы всегда должны сделать патч-тест и спросить своего косметолога, какой эксфолиант подходит именно вам, поскольку существует такой широкий спектр ингредиентов и сильных сторон».

Используйте SPF

«Если вы не пользовались SPF зимой, вы обязательно захотите включить его в свою весенне-летнюю линию ухода за кожей. Я знаю, что это звучит очевидно, но с большим количеством часов солнечного света и нетронутой зимней кожей ожоги могут произойти довольно быстро».

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