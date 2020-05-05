Ще в одному столичному гуртожитку виявили коронавірус – Кличко

“Вчора, вже ввечері, виявили хворого в гуртожитку на вулиці Борщагівській. Він зараз лікується на самоізоляції поза межами гуртожитку. 9-ти особам, що контактували з інфікованим, зробили ПЛР-тести та забезпечили медичний нагляд”, — зазначив Кличко.

Він також розповів про ситуацію в двох інших столичних гуртожитках, де минулого тижня виявили хворих на коронавірус.

Так, в одному з них зафіксували 5 випадків захворювання на COVID-19. Із них 4 особи лікуються в стаціонарі Олександрівської лікарні. Одна людина — на самоізоляції поза межами гуртожитку. А в приміщенні гуртожитку сьогодні на карантині перебуває 121 людина. Там посилили заходи з дезінфекції. Медики постійно оглядають мешканців гуртожитку. Також виявлені всі, хто контактував з хворими.

“У другому гуртожитку, про який ми повідомляли, і який теж закрили на карантин, — один випадок захворювання на коронавірус. Людина перебуває на режимі самоізоляції. Загальна кількість зареєстрованих мешканців гуртожитку — 317 осіб. Також встановлене коло людей, які мали контакти з хворим”, — наголосив мер.

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За його словами, в усіх приміщеннях загального користування — в коридорах, на сходових клітках, у холах гуртожитку — здійснили заходи із дезінфекції. І щодня там відбувається санобробка. Контролюючі органи відслідковують ситуацію.

“Хочу зазначити, що не всі мешканці столичних гуртожитків розуміють необхідність самоізоляції у разі виявлення в їх гуртожитках хворих. І намагаються вийти в магазин або в особистих справах. Тим самим ставлять під загрозу не тільки своє здоров’я та життя, а й життя своїх сусідів. Бо в гуртожитках люди постійно перебувають в контакті. І там хвороба може поширюватися дуже швидко”, — повідомив Кличко.

Раніше УНН писав, що у столиці виявили осередки захворювання та закрили на карантин 2 гуртожитки.



