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Еще в одном столичном общежитии обнаружили коронавирус - Кличко

Киев • УНН

 • 15382 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. В Киеве зафиксировали коронавирус у жителя общежития на улице Борщаговской. Он сейчас лечится на самоизоляции за пределами общежития. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

Еще в одном столичном общежитии обнаружили коронавирус - Кличко

"Вчера, уже вечером, обнаружили больного в общежитии на улице Борщаговской. Он сейчас лечится на самоизоляции за пределами общежития. 9-ти лицам, которые контактировали с инфицированным, сделали ПЦР-тесты и обеспечили медицинское наблюдение", - отметил Кличко.

Он также рассказал о ситуации в двух других столичных общежитиях, где на прошлой неделе обнаружили больных коронавирусом.

Так, в одном из них зафиксировали 5 случаев заболевания COVID-19. Из них 4 человека лечатся в стационаре Александровской больницы. Один человек - на самоизоляции за пределами общежития. А в помещении общежития сегодня на карантине находится 121 человек. Там усилили меры по дезинфекции. Медики постоянно осматривают жителей общежития. Также выявлены все, кто контактировал с больными.

"Во втором общежитии, о котором мы сообщали, и которое тоже закрыли на карантин - один случай заболевания коронавирусом. Человек находится на режиме самоизоляции. Общее количество зарегистрированных жильцов общежития - 317 человек. Также установлен круг людей, которые имели контакт с больным", - подчеркнул мэр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киевской области общежитие закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса

По его словам, во всех помещениях общего пользования - в коридорах, на лестничных клетках, в холлах общежития - совершили мероприятия по дезинфекции. И каждый день там происходит санобработка. Контролирующие органы отслеживают ситуацию.

"Хочу отметить, что не все жители столичных общежитий понимают необходимость самоизоляции в случае обнаружения в их общежитиях больных. И пытаются выйти в магазин или по личным делам. Тем самым ставят под угрозу не только свое здоровье и жизнь, но и жизнь своих соседей. Потому что в общежитиях люди постоянно находятся в контакте. И там болезнь может распространяться очень быстро", - сообщил Кличко.

Ранее УНН писал, что в столице обнаружили очаги заболевания и закрыли на карантин 2 общежития.

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