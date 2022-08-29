Ще три судна вийшли з портів в Україні "зерновим коридором"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. З чорноморських портів в Україні на сьогоднішній ранок вирушило ще три судна з агропродукцією, повідомили у Міноборони Туреччини у Twitter, пише УНН.
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"Відвантаження зерна продовжується за планом. Станом на сьогоднішній ранок з українських портів вирушили ще 3 судна із зерновими вантажами", - йдеться у повідомленні МО Туреччини.
Доповнення
Україна, ООН, Туреччина та росія підписали 22 липня угоду (Україна і рф окремо), спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден, що заходять та виходять із трьох українських чорноморських портів ("Одеса", "Чорноморськ", "Південний"), які були заблоковані рф після вторгнення москви 24 лютого.
Україна та росія є великими експортерами зерна, і блокада портів затримала в країні десятки мільйонів тонн зернових. Перше судно з зерном у межах угоди вийшло з порту Одеси 1 серпня. Перше судно під завантаження вперше з 24 лютого зайшло в порт на Одещині 6 серпня. Тож, коридор запрацював в обидва боки.