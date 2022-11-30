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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 33221 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Ще плюс 500: Генштаб оновив інформацію про ліквідованих окупантів

Ще плюс 500: Генштаб оновив інформацію про ліквідованих окупантів

Київ • УНН

 • 884646 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 88 880 осіб, 2914 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 30.11.2022 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 88 880 (+500) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2914 (+3) од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 5872 (+6) од.,
  • артилерійських систем – 1902 (+1) од.,
  • РСЗВ – 395 (+0) од.,
  • засобів ППО ‒ 210 (+1) од.,
  • літаків – 280 (+0) од.,
  • гелікоптерів – 261 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1562 (+7),
  • крилатих ракет ‒ 531 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4429 (+6) од.,
  • спеціальної техніки ‒ 163 (+0).

Доповнення

Протягом минулого тижня в лікувальні заклади тимчасово окупованого міста Донецьк, за даними Генштабу, доставлено понад 720 поранених військовослужбовців підрозділів російських окупаційних військ.

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