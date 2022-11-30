Ще плюс 500: Генштаб оновив інформацію про ліквідованих окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 88 880 осіб, 2914 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 30.11.2022 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 88 880 (+500) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 2914 (+3) од.,
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- бойових броньованих машин ‒ 5872 (+6) од.,
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- артилерійських систем – 1902 (+1) од.,
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- РСЗВ – 395 (+0) од.,
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- засобів ППО ‒ 210 (+1) од.,
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- літаків – 280 (+0) од.,
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- гелікоптерів – 261 (+0) од.,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1562 (+7),
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- крилатих ракет ‒ 531 (+0),
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- кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од.,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 4429 (+6) од.,
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- спеціальної техніки ‒ 163 (+0).
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Доповнення
Протягом минулого тижня в лікувальні заклади тимчасово окупованого міста Донецьк, за даними Генштабу, доставлено понад 720 поранених військовослужбовців підрозділів російських окупаційних військ.