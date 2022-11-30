Еще плюс 500: Генштаб обновил информацию о ликвидированных оккупантах

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 30.11.2022 ориентировочно составляли:



личного состава ‒ около 88 880 (+500) человек ликвидировано,



танков ‒ 2914 (+3) ед.,



боевых бронированных машин ‒ 5872 (+6) ед.,



артиллерийских систем – 1902 (+1) ед.,



РСЗО – 395 (+0) ед.,



средств ПВО ‒ 210 (+1) ед.,



самолетов – 280 (+0) ед.,



вертолетов – 261 (+0) ед.,



БПЛА оперативно-тактического уровня – 1562 (+7),



крылатых ракет ‒ 531 (+0),



кораблей/катеров ‒ 16 (+0) ед.,



автомобильной техники и автоцистерн – 4429 (+6) ед.,



специальной техники – 163 (+0).



Дополнение

В течение прошлой недели в лечебные заведения временно оккупированного города Донецк, по данным Генштаба, доставлено более 720 раненых военнослужащих подразделений российских оккупационных войск.