Еще плюс 500: Генштаб обновил информацию о ликвидированных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 88 880 человек, 2914 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 30.11.2022 ориентировочно составляли:
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- личного состава ‒ около 88 880 (+500) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 2914 (+3) ед.,
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- боевых бронированных машин ‒ 5872 (+6) ед.,
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- артиллерийских систем – 1902 (+1) ед.,
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- РСЗО – 395 (+0) ед.,
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- средств ПВО ‒ 210 (+1) ед.,
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- самолетов – 280 (+0) ед.,
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- вертолетов – 261 (+0) ед.,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1562 (+7),
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- крылатых ракет ‒ 531 (+0),
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- кораблей/катеров ‒ 16 (+0) ед.,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 4429 (+6) ед.,
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- специальной техники – 163 (+0).
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Дополнение
В течение прошлой недели в лечебные заведения временно оккупированного города Донецк, по данным Генштаба, доставлено более 720 раненых военнослужащих подразделений российских оккупационных войск.