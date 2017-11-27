СБУ затримала чоловіка з підробленим посвідченням співробітника ОБСЄ

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Співробітники Служби безпеки України у Дніпропетровській області викрили особу з кримінального середовища, яка прикривалась підробленим посвідченням інспектора міжнародної безпекової місії, передає УНН з посиланням на прес-центр СБУ.

Оперативники СБ України встановили, що зловмисник, житель Дніпра, вже мав проблеми із законом за вимагання та незаконне зберігання зброї. З’ясовано, що він використовував посвідчення для прикриття своєї злочинної діяльності та вільного пересування територією України.

Співробітники спецслужби затримали зловмисника у Новомосковську в його автомобілі.

Зібрані матеріали Служба безпеки України скерувала до органів Національної поліції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці встановлюють походження підробленого документу, та коло осіб причетних до злочину.

Нагадаємо, у викрадачів авто Нацполіції вилучили підроблені посвідчення органів влади і міліції.

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