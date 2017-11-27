СБУ задержала мужчину с поддельным удостоверением сотрудника ОБСЕ

Оперативники СБ Украины установили, что злоумышленник, житель Днепра, уже имел проблемы с законом за вымогательство и незаконное хранение оружия. Выяснено, что он использовал удостоверение для прикрытия своей преступной деятельности и свободного передвижения по территории Украины.

Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника в Новомосковске в его автомобиле.

Собранные материалы Служба безопасности Украины направила в органы Национальной полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители устанавливают происхождение поддельного документа, и круг лиц, причастных к преступлению.

Напомним, у угонщиков авто Нацполиции изъяли поддельные удостоверериния органов власти и милиции.