СБУ задержала мужчину с поддельным удостоверением сотрудника ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины в Днепропетровской области разоблачили человека из криминальной среды, который прикрывался поддельным удостоверением инспектора международной миссии по безопасности, передает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники СБ Украины установили, что злоумышленник, житель Днепра, уже имел проблемы с законом за вымогательство и незаконное хранение оружия. Выяснено, что он использовал удостоверение для прикрытия своей преступной деятельности и свободного передвижения по территории Украины.
Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника в Новомосковске в его автомобиле.
Собранные материалы Служба безопасности Украины направила в органы Национальной полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины.
Сейчас правоохранители устанавливают происхождение поддельного документа, и круг лиц, причастных к преступлению.
Напомним, у угонщиков авто Нацполиции изъяли поддельные удостоверериния органов власти и милиции.