СБУ задержала мужчину с поддельным удостоверением сотрудника ОБСЕ

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 75845 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 65190 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 72569 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 80256 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 117543 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115003 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 143718 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107377 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108805 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113349 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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СБУ задержала мужчину с поддельным удостоверением сотрудника ОБСЕ

СБУ задержала мужчину с поддельным удостоверением сотрудника ОБСЕ

Киев  •  УНН

 • 10060 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины в Днепропетровской области разоблачили человека из криминальной среды, который прикрывался поддельным удостоверением инспектора международной миссии по безопасности, передает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники СБ Украины установили, что злоумышленник, житель Днепра, уже имел проблемы с законом за вымогательство и незаконное хранение оружия. Выяснено, что он использовал удостоверение для прикрытия своей преступной деятельности и свободного передвижения по территории Украины.

Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника в Новомосковске в его автомобиле.

Собранные материалы Служба безопасности Украины направила в органы Национальной полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители устанавливают происхождение поддельного документа, и круг лиц, причастных к преступлению.

Напомним, у угонщиков авто Нацполиции изъяли поддельные удостоверериния органов власти и милиции.

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