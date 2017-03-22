СБУ запустила онлайн-тест для визначення фаху в спецслужбі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Служба безпеки України запустила онлайн-тест, за результатами якого людина може дізнатися, ким могла б працювати у спецслужбі, передає УНН.
"Надай відповідь на декілька нескладних питань і дізнайся, ким би міг працювати в СБУ", - йдеться у підписі до тесту.
Зокрема, під час "складання" тесту ставляться питання:
Ти любиш свою країну?
Тобі пропонують хабар. Твої дії?
Що таке FN Herstal F2000?
Переклади Aquila non captat muscas
Крав-Мага це..
Який фільм тобі більш до вподоби?
Яке військове звання тобі пасує?
На кожне із запитань є по п'ять варіантів відповіді.