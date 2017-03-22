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09:26 • 12756 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

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07:20 • 91395 перегляди

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27 березня, 15:10 • 155557 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 159819 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 164367 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

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27 березня, 12:45 • 226830 перегляди

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27 березня, 12:33 • 140544 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

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27 березня, 11:15 • 117821 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

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27 березня, 08:19 • 137400 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

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СБУ запустила онлайн-тест для визначення фаху в спецслужбі

Київ • УНН

 • 23275 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Служба безпеки України запустила онлайн-тест, за результатами якого людина може дізнатися, ким могла б працювати у спецслужбі, передає УНН.

"Надай відповідь на декілька нескладних питань і дізнайся, ким би міг працювати в СБУ", - йдеться у підписі до тесту.

Зокрема, під час "складання" тесту ставляться питання:

Ти любиш свою країну?

Тобі пропонують хабар. Твої дії?

Що таке FN Herstal F2000?

Переклади Aquila non captat muscas

Крав-Мага це..

Який фільм тобі більш до вподоби?

Яке військове звання тобі пасує?

На кожне із запитань є по п'ять варіантів відповіді.

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