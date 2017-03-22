СБУ запустила онлайн-тест для определения специальности в спецслужбе
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Служба безопасности Украины запустила онлайн-тест, по результатам которого человек может узнать, кем мог бы работать в спецслужбе, передает УНН.
"Дай ответы на несколько несложных вопросов и узнай, кем бы мог работать в СБУ", - говорится в подписи к тесту.
В частности, во время "составления" теста ставятся вопросы:
Ты любишь свою страну?
Тебе предлагают взятку. Твои действия?
Что такое FN Herstal F2000?
Переводы Aquila non captat muscas
Крав-Мага это ..
акой фильм тебе больше нравится?
Какое воинское звание тебе подходит?
На каждый из вопросов есть по пять вариантов ответа.