СБУ запустила онлайн-тест для определения специальности в спецслужбе

"Дай ответы на несколько несложных вопросов и узнай, кем бы мог работать в СБУ", - говорится в подписи к тесту.

В частности, во время "составления" теста ставятся вопросы:

Ты любишь свою страну?

Тебе предлагают взятку. Твои действия?

Что такое FN Herstal F2000?

Переводы Aquila non captat muscas

Крав-Мага это ..

акой фильм тебе больше нравится?

Какое воинское звание тебе подходит?

На каждый из вопросов есть по пять вариантов ответа.