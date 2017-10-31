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СБУ запобігла 22 терактам протягом 2016-2017 років

СБУ запобігла 22 терактам протягом 2016-2017 років

Київ • УНН

 • 13446 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У 2016-2017 роках Служба безпеки України попередила 22 терористичних акти. Про це на брифінгу заявив голова СБУ Василь Грицак, передає кореспондент УНН.

"Всього протягом 2016-2017 років підрозділами СБУ попереджено 22 терористичних акти, затримано 62 особи", - сказав В.Грицак.

Також СБУ встановила майже одну тисячу учасників диверсійних груп, з яких 114 було затримано, засуджено 54.

Як повідомляв УНН, СБУ проведе на Закарпатті антитерористичні навчання.

Українські Національні Новини

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