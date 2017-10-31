СБУ запобігла 22 терактам протягом 2016-2017 років

"Всього протягом 2016-2017 років підрозділами СБУ попереджено 22 терористичних акти, затримано 62 особи", - сказав В.Грицак.

Також СБУ встановила майже одну тисячу учасників диверсійних груп, з яких 114 було затримано, засуджено 54.

Як повідомляв УНН, СБУ проведе на Закарпатті антитерористичні навчання.