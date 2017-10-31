СБУ предотвратила 22 теракта за 2016-2017 годы

"Всего в течение 2016-2017 годов подразделениями СБУ предупредили 22 террористических акта, задержаны 62 человека", - сказал В.Грицак.

Также СБУ установила почти одну тысячу участников диверсионных групп, из которых 114 были задержаны, осуждены 54.

Как сообщал УНН, СБУ проведет на Закарпатье антитеррористические учения.