СБУ предотвратила 22 теракта за 2016-2017 годы
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В 2016-2017 годах Служба безопасности Украины предупредила 22 террористических акта. Об этом на брифинге заявил глава СБУ Василий Грицак, передает корреспондент УНН.
"Всего в течение 2016-2017 годов подразделениями СБУ предупредили 22 террористических акта, задержаны 62 человека", - сказал В.Грицак.
Также СБУ установила почти одну тысячу участников диверсионных групп, из которых 114 были задержаны, осуждены 54.
Как сообщал УНН, СБУ проведет на Закарпатье антитеррористические учения.