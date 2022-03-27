СБУ заарештувала політолога Михайла Погребинського, соратника Медведчука - Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. СБУ заарештувала політолога Михайла Погребинського, соратника опозиціонера Віктора Медведчука. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення радника міністра МВС Антона Геращенко в Telegram.
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Раніше в нього відбулися обшуки. Михайла Погребинського підозрюють у державній зраді та незаконному збагаченні.
У п'ятницю після обшуків у Погребинського слідчі заявили, що очолюваний ним Київський центр політичних досліджень та конфліктології проводив соцопитування, передаючи їх результати російському керівництву.
Наразі інші подробиці події невідомі.