СБУ арестовала политолога Михаила Погребинского, соратника Медведчука - Геращенко

Детали

Ранее у него прошли обыски. Михаила Погребинского подозревают в государственной измене и незаконном обогащении.

В пятницу после обысков у Погребинского следователи заявили, что возглавляемый им Киевский центр политических исследований и конфликтологии проводил соцопросы, передавая их результаты российскому руководству.

Пока другие подробности происшествия неизвестны.