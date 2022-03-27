СБУ арестовала политолога Михаила Погребинского, соратника Медведчука - Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. СБУ арестовала политолога Михаила Погребинского, соратника оппозиционера Виктора Медведчука. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение советника министра МВД Антона Геращенко в Telegram.
Детали
Ранее у него прошли обыски. Михаила Погребинского подозревают в государственной измене и незаконном обогащении.
В пятницу после обысков у Погребинского следователи заявили, что возглавляемый им Киевский центр политических исследований и конфликтологии проводил соцопросы, передавая их результаты российскому руководству.
Пока другие подробности происшествия неизвестны.