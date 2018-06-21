СБУ викрила підпільних страховиків із клієнтурою з країни-агресора
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. У Києві викрито групу компаній, що незаконно надавала страхові послуги клієнтам із Російської Федерації. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України, передає УНН.
“У Києві співробітники СБУ спільно з прокуратурою під час реалізації комплексу заходів, спрямованих на захист об’єктів критичної інфраструктури у фінансовій сфері, припинили протиправну діяльність групи компаній, які надавали страхові послуги громадянам Російської Федерації та мешканцям тимчасово анексованого Криму”, — йдеться у повідомленні.
В орендованому приміщенні в центрі Києва організатори облаштували кол-центр, який, зокрема, обслуговував клієнтів страховиків країни-агресора. Правоохоронці також виявили обладнання для функціонування кол-центру, через який здійснювалося дистанційного обслуговування громадян Російської Федерації та мешканців тимчасово анексованого Криму.
Операторами викритого кол-центру ділки працевлаштовували студентів столичних вишів, які працювали за символічну оплату без дотримання вимог чинного трудового законодавства.
Слідчі СБУ встановили, що для отримання ліцензії ділки сформували фіктивну балансову вартість грошових активів за рахунок так званих “сміттєвих” цінних паперів на суму понад триста мільйонів гривень. Зловмисники також додали до своїх активів земельні ділянки на території однієї з областей України, завищивши їх ціну на дві тисячі відсотків.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Російські дігери збирали інформацію про підземні комунікації в Україні
Як зазначається, під час санкціонованих слідчих дій у офісі “страховиків” співробітники СБ України вилучили фінансово-господарську документацію та електронні носії інформації, документи, які підтверджують протиправну діяльність фігурантів справи.
Наразі, за результатами ініційованих СБУ перевірок, Нацкомфінпослуг України анулювала тридцять дві ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, зокрема обов’язкових та добровільних видів страхування.
У рамках відкритого прокуратурою м. Києв кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, триває досудове слідство.
Нагадаємо, за втручання СБУ в Україні заборонили міжнародну платіжну систему TYME через порушення режиму санкцій проти РФ.