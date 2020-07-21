За півроку на об’єкти критичної інфраструктури України здійснено понад 300 кібератак
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Протягом першого півріччя 2020 року Служба безпеки України нейтралізувала понад 300 кібератак на об’єкти критичної інфраструктури, викрила майже 20 хакерських угруповань, значну частину яких контролювали з РФ. Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає УНН.
В відомстві зазначили, що заблокували механізм фінансування незаконних збройних формувань "ЛНР" через системи електронних платежів.
"Група громадян на окупованій частині Луганщини під кураторством так званого “МДБ ЛНР” і ФСБ РФ створила псевдофінансову установу “Перший комерційний центр”. Ця структура забезпечувала проведення в ОРЛО операцій з поповнення та зняття коштів з банківських платіжних карт України та РФ, валютно-обмінних операцій, грошових переказів через міжнародні платіжні системи, обіг електронних коштів у заборонених Україною ресурсах", – йдеться в повідомленні.
Також була заблокована діяльність організованої групи мешканців Києва та Житомира, які за допомогою програмного забезпечення здійснювали підміну номерів і видавали міжнародний трафік псевдооператорів “Фенікс” і “Лугаком” з окупованої території Донбасу і Російської Федерації за місцеві телефонні розмови українських абонентів.
"СБУ запобігла розсилці листів на тему COVID-19 начебто від імені Центру громадського здоров’я МОЗ України. Завдяки спільній спецоперації СБУ і Державної податкової служби заблоковано податкову схему, котра щомісяця завдавала збитки державі на 2 мільярди гривень. Загалом за цей період викрито та припинено 219 фактів протиправного використання електронних платіжних систем і систем розрахунків, “криптовалют” і “криптовалютних технологій”, – поінформували в СБУ.
Для захисту кібербезпеки України було розпочато 295 кримінальних проваджень, у тому числі 82 – за несанкціоноване втручання у роботу комп’ютерів, 17 осіб притягнуто до кримінальної відповідальності.
Окрім того, за півроку СБУ припинила діяльність 2,7 тис. спільнот у соцмережах, 375 вебресурсів, 431 інтернет-агітатора і 10 ботоферм, які поширювали фейки та деструктивну інформацію.
“Велику роль для захисту національного інформпростору відіграло продовження санкцій проти російських соцмереж “ВКонтакте” і “Одноклассники”, а також продуктів “Яндекс”, “Mail.ru”, “Доктор Веб”, “Касперский”, “1С”, “Парус”, – зазначили в СБУ.
Як раніше повідомляв УНН, Ситуаційний центр забезпечення кібербезпеки СБУ оновив національну платформу MISP-UA для ефективної протидії кіберзагрозам і обміну даними.