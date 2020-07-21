За полгода на объекты критической инфраструктуры Украины осуществлено более 300 кибератак
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. В течение первого полугодия 2020 года Служба безопасности Украины нейтрализовала более 300 кибератак на объекты критической инфраструктуры, разоблачила почти 20 хакерских группировок, значительную часть которых контролировали с РФ. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
В ведомстве отметили, что заблокировали механизм финансирования незаконных вооруженных формирований "ЛНР" через системы электронных платежей. "Группа граждан на оккупированной части Луганской области под кураторством так называемого" МГБ ЛНР "и ФСБ РФ создала псевдофинансовое учреждение" Первый коммерческий центр ". Эта структура обеспечивала проведение в ОРЛО операций по пополнению и снятию средств с банковских платежных карт Украины и РФ, валютно-обменных операций, денежных переводов через международные платежные системы, обращение электронных средств на запрещенных Украиной ресурсах ", - говорится в сообщении.
Также была заблокирована деятельность группы жителей Киева и Житомира, которые с помощью программного обеспечения осуществляли замену номеров и выдавали международный трафик псевдооператора "Феникс" и "Лугаком" с оккупированной территории Донбасса и Российской Федерации за местные телефонные разговоры украинских абонентов.
"СБУ предотвратила рассылку писем на тему COVID-19 якобы от имени Центра общественного здоровья МОЗ Украины. Благодаря совместной спецоперации СБУ и Государственной налоговой службы заблокировано налоговую схему, которая ежемесячно приносила убытки государству на 2 миллиарда гривен. Всего за этот период разоблачены и прекращены 219 фактов противоправного использования электронных платежных систем и систем расчетов, "криптовалют" и "криптовалютних технологий", - сообщили в СБУ.
Для защиты кибербезопасности Украины было открыто 295 уголовных производств, в том числе 82 - за несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, 17 человек привлечены к уголовной ответственности.
Кроме того, за полгода СБУ пресекла деятельность 2,7 тыс. сообществ в соцсетях, 375 вебресурсов, 431 интернет-агитатора и 10 ботоферм, которые распространяли фейки и деструктивную информацию.
"Большую роль для защиты национального информпространства сыграло продлении санкций против российских соцсетей "ВКонтакте "и" Одноклассники ", а также продуктов" Яндекс "," Mail.ru "," Доктор Веб "," Касперский "," 1С "," Парус " , - отметили в СБУ.
Как ранее сообщал УНН, Ситуационный центр обеспечения кибербезопасности СБУ обновил национальную платформу MISP-UA для эффективного противодействия киберугрозам и обмена данными.