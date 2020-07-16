СБУ оновила платформу MISP-UA для ефективної протидії кіберзагрозам
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Ситуаційний центр забезпечення кібербезпеки Служби безпеки України оновив національну платформу Malware Information Sharing Platform "Ukrainian Advantage" (MISP-UA) для ефективної протидії кіберзагрозам і обміну даними. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.
У відомстві розповіли, що MISP-UA – це платформа, яка в режимі реального часу забезпечує обмін даними про кіберризики, атаки та інциденти на об’єктах критичної інфраструктури, установах і підприємствах, державних електронних інформаційних ресурсах.
"За своїм функціональним наповненням платформа дозволяє зміцнити стан кібербезпеки різних секторів державного управління та економіки України. З її допомогою відбувається державно-приватна взаємодія для спільного захисту інформаційного та кіберпростору держави загалом. На платформі MISP-UA вже зареєстровані понад 300 користувачів, серед яких державні і приватні підприємства", – інформують в СБУ.
Користувачі MISP-UA надають відомості про ознаки можливого ураження технологічних і комунікаційних систем, що надає можливість кіберфахівцям СБУ передбачати шляхи атак, потенційні загрози та інструменти нейтралізації.
Додамо, що СБУ розпочала впровадження MISP-UA у 2018 році, використовуючи досвід країн ЄС та НАТО. Наразі СБУ використовує цю платформу як один із елементів забезпечення національної безпеки у кіберпросторі.
Як раніше повідомляв УНН, в червні голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що СБУ акцентує увагу на протидії сепаратизму, боротьбі з тероризмом і кіберзагрозами.