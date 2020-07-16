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СБУ обновила платформу MISP-UA для эффективного противодействия киберугрозам

СБУ обновила платформу MISP-UA для эффективного противодействия киберугрозам

Киев  •  УНН

 • 21735 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. Ситуационный центр обеспечения кибербезопасности Службы безопасности Украины обновил национальную платформу Malware Information Sharing Platform "Ukrainian Advantage" (MISP-UA) для эффективного противодействия киберугрозам и обмена данными. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В ведомстве рассказали, что MISP-UA - это платформа, которая в режиме реального времени обеспечивает обмен данными о киберрисках, атаках и инцидентах на объектах критической инфраструктуры, учреждениях и предприятиях, государственных электронных информационных ресурсах.

"По своему функциональному наполнению платформа позволяет укрепить состояние кибербезопасности различных секторов государственного управления и экономики Украины. С ее помощью происходит государственно-частное взаимодействие для совместной защиты информационного и киберпространства государства в целом. На платформе MISP-UA уже зарегистрированы более 300 пользователей, среди которых государственные и частные предприятия", - информируют в СБУ.

Пользователи MISP-UA предоставляют сведения о признаках возможного поражения технологических и коммуникационных систем, что предоставляет возможность киберспециалистам СБУ предусматривать пути атак, потенциальные угрозы и инструменты нейтрализации.

Добавим, что СБУ начала внедрение MISP-UA в 2018 году, используя опыт стран ЕС и НАТО. Сейчас СБУ использует эту платформу как один из элементов обеспечения национальной безопасности в киберпространстве.

Как ранее сообщал УНН, в июне глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что СБУ акцентирует внимание на противодействии сепаратизму, борьбе с терроризмом и киберугрозами.

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