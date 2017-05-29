СБУ проводить обшуки в офісах “Яндекс” у Києві та Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Служба безпеки України проводить обшуки в офісах дочірньої структури російської компанії “Яндекс” у Києві та Одесі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська, передає УНН.
“СБУ дійсно проводить обшуки в офісах дочірньої структури російської компанії "Яндекс" у Києві та Одесі”, — написала Гітлянська.
Вона також повідомила, що “слідчі дії відбуваються у рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада)”.
Нагадаємо, 17 травня, вступив в силу указ Президента про блокування російських соцмереж.
Як повідомляв УНН, 18 травня, компанія "Яндекс.Україна" проінформувала своїх партнерів в Україні про те, що її рахунки заблоковані.