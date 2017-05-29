СБУ проводит обыски в офисах "Яндекс" в Киеве и Одессе

"СБУ действительно проводит обыски в офисах дочерней структуры российской компании "Яндекс" в Киеве и Одессе", - написала Е.Гитлянская.

Она также сообщила, что "следственные действия проходят в рамках уголовного производства, открытого по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена)".

Напомним, 17 мая, вступил в силу указ Президента о блокировании российских соцсетей.

Как сообщал УНН, 18 мая, компания " Яндекс.Украина " проинформировала своих партнеров в Украине о том, что ее счета заблокированы.