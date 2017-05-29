СБУ проводит обыски в офисах "Яндекс" в Киеве и Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Служба безопасности Украины проводит обыски в офисах дочерней структуры российской компании "Яндекс" в Киеве и Одессе. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передает УНН.
"СБУ действительно проводит обыски в офисах дочерней структуры российской компании "Яндекс" в Киеве и Одессе", - написала Е.Гитлянская.
Она также сообщила, что "следственные действия проходят в рамках уголовного производства, открытого по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена)".
Напомним, 17 мая, вступил в силу указ Президента о блокировании российских соцсетей.
Как сообщал УНН, 18 мая, компания " Яндекс.Украина " проинформировала своих партнеров в Украине о том, что ее счета заблокированы.