СБУ провела обшуки в ПАТ "КСГ Банк"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. У рамках кримінального провадження щодо протиправного заволодіння 386 млн грн правоохоронці провели обшуки в ПАТ “КСГ Банк”. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Обшуки відбулися у приміщеннях офісів банку та комерційних структур, причетних до протиправної діяльності, а також за адресами проживання ключових власників і посадовців банку.
Під час слідчих дій правоохоронці вилучили чорнову бухгалтерію, штампи та печатки, документи, що підтверджують незаконну діяльність, та носії з інформацією про роботу фіктивних підприємств, причетних до фінансових операцій з коштами банківської установи.
Слідство триває.
Нагадаємо, що наприкінці серпня цього року НБУ ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "КСГ Банк" за систематичні порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, зокрема за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.