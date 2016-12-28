СБУ провела обыски в ПАО "КСГ Банк"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. В рамках уголовного производства относительно противоправного завладения 386 млн грн правоохранители провели обыски в ПАО "КСГ Банк". Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Обыски прошли в помещениях офисов банка и коммерческих структур, причастных к противоправной деятельности, а также по адресам проживания ключевых собственников и должностных лиц банка.
Во время следственных действий правоохранители изъяли черновую бухгалтерию, штампы и печати, документы, подтверждающие незаконную деятельность, и носители информации с информацией о работе фиктивных предприятий, причастных к финансовым операциям со средствами банковского учреждения.
Следствие продолжается.
Напомним, что в конце августа этого года НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "КСГ Банк" за систематические нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в частности за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.