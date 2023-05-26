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СБУ про російські паспорти родичів Наумюка: батько і брат очікують на скасування громадянства рф

СБУ про російські паспорти родичів Наумюка: батько і брат очікують на скасування громадянства рф

Київ • УНН

 • 447900 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Перед призначенням на посаду заступника Голови СБУ Сергій Наумюк пройшов усі необхідні перевірки, визначені законодавством. Наразі його батько та брат перебувають на території США, де очікують на скасування громадянства рф. Однак уповноважені органи рф свідомо блокують розгляд відповідних заяв. Про це повідомили в СБУ, передає УНН.

Цитата

«Перед призначенням на посаду заступника Голови СБУ Сергій Наумюк пройшов усі необхідні перевірки, визначені законодавством. У тому числі ретельно була вивчена інформація щодо його сім’ї та родичів. Близькі родичі Сергія Наумюка є громадянами України, водночас про наявність у його батька та брата паспортів російської федерації Сергій Наумюк повідомляв раніше», - йдеться в коментарі.

Деталі

Повідомляється, що ці документи були отримані після окупації Луганська в 2014 році, де проживали обидва родичі.

«Після виїзду з тимчасово захопленого регіону вони подали заяви на відмову від російського громадянства. Однак наразі уповноважені органи рф свідомо блокують розгляд відповідних заяв. Наразі батько та брат Сергія Наумюка на законних підставах постійно перебувають на території США, де очікують на скасування громадянства рф. Вони виступають проти дій росії, яка розпочала повномасштабну війну в Україні», - зазначається в повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у батька нового заступника голови СБУ є чинний російський паспорт.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський призначив заступником голови Служби безпеки України Сергія Наумюка.

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