СБУ о российских паспортах родственников Наумюка: отец и брат ожидают отмены гражданства рф

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«Перед назначением на должность заместителя главы СБУ Сергей Наумюк прошел все необходимые проверки, определенные законодательством. В том числе тщательно была изучена информация о его семье и родственниках. Близкие родственники Сергея Наумюка являются гражданами Украины, в то же время о наличии у его отца и брата паспортов российской федерации Сергей Наумюк сообщал ранее», - говорится в комментарии.

Детали

Сообщается, что эти документы были получены после оккупации Луганска в 2014 году, где проживали оба родственника.

«После выезда из временно захваченного региона они подали заявления на отказ от российского гражданства. Однако сейчас уполномоченные органы рф сознательно блокируют рассмотрение соответствующих заявлений. Сейчас отец и брат Сергея Наумюка на законных основаниях постоянно находятся на территории США, где ожидают отмены гражданства рф. Они выступают против действий россии, которая начала полномасштабную войну в Украине», - отмечается в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что у отца нового замглавы СБУ есть действующий российский паспорт.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем главы Службы безопасности Украины Сергея Наумюка.