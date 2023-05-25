Зеленський призначив нового заступника голови СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив заступником голови Служби безпеки України Сергія Наумюка. Відповідний указ розміщено на сайті Глави держави, пише УНН.
Цитата
"Призначити Наумюка Сергія Анатолійовича заступником голови Служби безпеки України", - ідеться в указі №298/2023 від 25 травня.
Доповнення
Наумюк Сергій Анатолійович брав участь у конкурсі на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро. У його автобіографії, поданої на конкурс, повідомляється, що він народився в місті Луганськ. Має науковий ступінь кандидата юридичних наук. До 2015 року був керівником спеціальної кафедри НА СБУ. Потім очолював один з підрозділів детективів Національного антикорупційного бюро України, а згодом інший підрозділ детективів Головного підрозділу детективів.