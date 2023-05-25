Зеленский назначил нового заместителя председателя СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем председателя Службы безопасности Украины Сергея Наумюка. Соответствующий указ размещен на сайте Главы государства, пишет УНН.
Цитата
"Назначить Наумюка Сергея Анатольевича заместителем председателя Службы безопасности Украины", - говорится в указе №298/2023 от 25 мая.
Дополнение
Наумюк Сергей Анатольевич участвовал в конкурсе на занятие должности директора Национального антикоррупционного бюро. В его автобиографии, поданной на конкурс, сообщается, что он родился в городе Луганск. Имеет научную степень кандидата юридических наук. До 2015 года был руководителем специальной кафедры НА СБУ. Затем возглавлял одно из подразделений детективов Национального антикоррупционного бюро Украины, а позже другое подразделение детективов Главного подразделения детективов.