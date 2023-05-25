Зеленский назначил нового заместителя председателя СБУ

Цитата

"Назначить Наумюка Сергея Анатольевича заместителем председателя Службы безопасности Украины", - говорится в указе №298/2023 от 25 мая.

Дополнение

Наумюк Сергей Анатольевич участвовал в конкурсе на занятие должности директора Национального антикоррупционного бюро. В его автобиографии, поданной на конкурс, сообщается, что он родился в городе Луганск. Имеет научную степень кандидата юридических наук. До 2015 года был руководителем специальной кафедры НА СБУ. Затем возглавлял одно из подразделений детективов Национального антикоррупционного бюро Украины, а позже другое подразделение детективов Главного подразделения детективов.