СБУ повідомила про підозру всім російським сенаторам
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Усім російським сенаторам, які підтримали «приєднання» до росії тимчасово окупованих регіонів України, повідомлено про підозру. Про це повідомляє УНН з посиланням на СБУ.
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«Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора зібрали масштабну доказову базу на 170 сенаторів ради федерації федеральних зборів рф, які сприяли тимчасовій окупації частини східних та південних регіонів України», - ідеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що у лютому 2022 року всі вони підтримали ратифікацію «договору про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу» між країною-агресором і терористичними організаціями «л/днр».
Також посадовці, як вказано, одностайно підтримали звернення президента росії про використання зс рф за межами країни.
«Тим самим сенатори сприяли реалізації плану москви щодо ведення агресивної війни проти нашої держави», - інформує СБУ.
Окрім цього, вказали у спецслужбі, "у жовтні минулого року вони ратифікували «договори про входження» до складу рф тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей".
Зазначається, що на підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили російським сенаторам про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
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- ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України);
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- ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни).
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Доповнення
Служба безпеки України повідомила про підозру 10 суддям конституційного суду росії, які «узаконили приєднання» окупованих районів України до рф.