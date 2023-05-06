СБУ сообщила о подозрении всем российским сенаторам
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Всем российским сенаторам, которые поддержали «присоединение» к россии временно оккупированных регионов Украины, сообщено о подозрении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.
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«Служба безопасности и Офис Генерального прокурора собрали масштабную доказательную базу на 170 сенаторов Совета федерации федерального собрания рф, которые способствовали временной оккупации части восточных и южных регионов Украины», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что в феврале 2022 года все они поддержали ратификацию «договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи» между страной-агрессором и террористическими организациями «л/днр».
Также чиновники, как указано, единодушно поддержали обращение президента россии об использовании вс рф за пределами страны.
«Тем самым сенаторы способствовали реализации плана москвы по ведению агрессивной войны против нашего государства», - информирует СБУ.
Кроме этого, указали в спецслужбе, "в октябре прошлого года они ратифицировали «договоры о вхождении» в состав рф временно оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей".
Отмечается, что на основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили российским сенаторам о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
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- ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
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- ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).
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Дополнение
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении 10 судьям конституционного суда россии, которые «узаконили присоединение» оккупированных районов Украины к рф.