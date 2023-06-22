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СБУ повідомила про підозру російському мільярдеру: вивозив з України до рф сировину для "росатома"

Київ • УНН

 • 672498 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Служба безпеки України поінформувала у четвер, що повідомила про підозру російському мільярдеру, який вивозив з України до рф стратегічну сировину для "росатома". Ідеться про російського мільярдера Сергія Кабаргіна, повідомляє СБУ, передає УНН.

СБУ повідомила про підозру російському мільярдеру: вивозив з України до рф сировину для "росатома"

Цитата

"Служба безпеки задокументувала злочинну діяльність російського мільярдера Сергія Кабаргіна, який причетний до фінансування збройної агресії рф проти України. З початку повномасштабного вторгнення він реалізував «схему», яка дозволила йому перерахувати до російського бюджету мільярди рублів. Для цього росіянин використовував підконтрольне в Україні АТ «Кіровоградське рудоуправління», де видобувають рідкісні породи глини, у тому числі вогнетривкої класифікації", - повідомили у СБУ.

Як зазначається, ця сировина є необхідною складовою для будівництва і ремонту технологічних приміщень на потенційно небезпечних об’єктах промисловості та енергетичної галузі.

"За вказівкою Кабаргіна гірські породи з українського підприємства постачали нібито до третіх компаній, хоча насправді вони потрапляли до бізнес-структур «Росатома» і «Лукойла». Фігурант здійснював поставки через власну компанію в росії – «Боровичский комбинат огнеупоров»", - вказали у СБУ.

Деталі

Окрім того, за даними СБУ, значну кількість будматеріалів, виготовлених на цьому підприємстві з української сировини, Кабаргін відправляв російським військам на фронт для будівництва укріпрайонів.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили російському мільярдеру про підозру за ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Оскільки фігурант перебуває на території рф, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України.

Доповнення

У вересні 2022 року, за матеріалами СБУ, накладено арешт на корпоративні права і майно російських акціонерів у структурі власності АТ «Кіровоградське рудоуправління» на 500 млн грн.

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