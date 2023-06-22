СБУ сообщила о подозрении российскому миллиардеру: вывозил из Украины в рф сырье для "росатома"

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"Служба безопасности задокументировала преступную деятельность российского миллиардера Сергея Кабаргина, который причастен к финансированию вооруженной агрессии рф против Украины. С начала полномасштабного вторжения он реализовал «схему», которая позволила ему перечислить в российский бюджет миллиарды рублей. Для этого россиянин использовал подконтрольное в Украине АО «Кировоградское рудоуправление», где добывают редкие породы глины, в том числе огнеупорной классификации", - сообщили в СБУ.

Как отмечается, это сырье является необходимой составляющей для строительства и ремонта технологических помещений на потенциально опасных объектах промышленности и энергетической отрасли.

"По указанию Кабаргина горные породы с украинского предприятия поставляли якобы в третьи компании, хотя на самом деле они попадали в бизнес-структуры «Росатома» и «Лукойла». Фигурант осуществлял поставки через собственную компанию в россии – «Боровичский комбинат огнеупоров»", - указали в СБУ.

Детали

Кроме того, по данным СБУ, значительное количество стройматериалов, изготовленных на этом предприятии из украинского сырья, Кабаргин отправлял российским войскам на фронт для строительства укрепрайонов.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили российскому миллиардеру о подозрении по ч. 4 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Поскольку фигурант находится на территории рф, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против Украины.

Дополнение

В сентябре 2022 года, по материалам СБУ, наложен арест на корпоративные права и имущество российских акционеров в структуре собственности АО «Кировоградское рудоуправление» на 500 млн грн.