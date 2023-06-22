СБУ сообщила о подозрении российскому миллиардеру: вывозил из Украины в рф сырье для "росатома"

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 32686 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 72155 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 75844 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 195176 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 105321 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 105440 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 311603 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 80884 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 132072 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 169915 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.4м/с
60%
Популярные новости

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 235573 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 127999 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 83103 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 63378 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 28046 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 195233 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 237464 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 311674 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 316439 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 365808 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Барт Де Вевер

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Бельгия

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 29331 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 64635 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 84346 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 129206 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 70461 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

СБУ сообщила о подозрении российскому миллиардеру: вывозил из Украины в рф сырье для "росатома"

Киев • УНН

 • 672498 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Служба безопасности Украины проинформировала в четверг, что сообщила о подозрении российскому миллиардеру, который вывозил из Украины в рф стратегическое сырье для "росатома". Речь идет о российском миллиардере Сергее Кабаргине, сообщает СБУ, передает УНН.

СБУ сообщила о подозрении российскому миллиардеру: вывозил из Украины в рф сырье для "росатома"

Цитата

"Служба безопасности задокументировала преступную деятельность российского миллиардера Сергея Кабаргина, который причастен к финансированию вооруженной агрессии рф против Украины. С начала полномасштабного вторжения он реализовал «схему», которая позволила ему перечислить в российский бюджет миллиарды рублей. Для этого россиянин использовал подконтрольное в Украине АО «Кировоградское рудоуправление», где добывают редкие породы глины, в том числе огнеупорной классификации", - сообщили в СБУ.

Как отмечается, это сырье является необходимой составляющей для строительства и ремонта технологических помещений на потенциально опасных объектах промышленности и энергетической отрасли.

"По указанию Кабаргина горные породы с украинского предприятия поставляли якобы в третьи компании, хотя на самом деле они попадали в бизнес-структуры «Росатома» и «Лукойла». Фигурант осуществлял поставки через собственную компанию в россии – «Боровичский комбинат огнеупоров»", - указали в СБУ.

Детали

Кроме того, по данным СБУ, значительное количество стройматериалов, изготовленных на этом предприятии из украинского сырья, Кабаргин отправлял российским войскам на фронт для строительства укрепрайонов.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили российскому миллиардеру о подозрении по ч. 4 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Поскольку фигурант находится на территории рф, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против Украины.

Дополнение

В сентябре 2022 года, по материалам СБУ, наложен арест на корпоративные права и имущество российских акционеров в структуре собственности АО «Кировоградское рудоуправление» на 500 млн грн.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаКриминал и ЧП
Brent
$63.13
Bitcoin
$77,396.00
S&P 500
$5,089.99
Tesla
$231.66
Газ TTF
$36.48
Золото
$3,000.59
Ethereum
$1,530.33