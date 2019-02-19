СБУ оголосила в розшук причетного до катастрофи МН17 офіцера ГРУ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Служба безпеки України оголосила у розшук причетного до катастрофи МН17 офіцера Головного розвідувального управління Росії Олега Іваннікова. Про це свідчать дані Міністерства внутрішніх справ, передає УНН.
Згідно із дописом, Іваннікову оголосили підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) і ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, в травні минулого року міжнародні дослідники встановили, що одним з причетних до катастрофи рейсу МН17 на Донбасі в 2017 році є високопоставлений російський офіцер ГРУ Олег Іванніков. Про це йдеться в спільному розслідуванні Bellingcat, The Insider і вашингтонського бюро McClatchy.