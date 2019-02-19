СБУ объявила в розыск причастного к катастрофе МН17 офицера ГРУ

Согласно сообщением, Иванников объявили подозрение по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в мае прошлого года международные исследователи установили, что одним из причастных к катастрофе рейса МН17 на Донбассе в 2017 году является высокопоставленный российский офицер ГРУ Олег Иванников. Об этом говорится в совместном расследовании Bellingcat, The Insider и вашингтонского бюро McClatchy.