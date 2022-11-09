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СБУ нейтралізувала ДРГ російської фсб, яка готувала вбивства командирів ССО

СБУ нейтралізувала ДРГ російської фсб, яка готувала вбивства командирів ССО

Київ • УНН

 • 297629 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Служба безпеки України повідомила, що знешкодила ворожу ДРГ, яка готувала вбивства командирів Сил спеціальних операцій ЗСУ, пише УНН.

Деталі

"Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала диверсійно-розвідувальну групу фсб в результаті багатоетапної спецоперації у Києві та Сумській області", - йдеться у повідомленні.

Як вказано, було встановлено, що диверсанти розвідували пункти дислокації та переміщення українських військ на території столиці та в прикордонних районах північного сходу України.

"Одним із їхніх головних завдань був збір персональних даних та місць перебування командирів бойових підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ. Отриману інформацію агресор планував використати для підготовки до фізичної ліквідації українських захисників та знищення їх озброєння і військової техніки", - вказали у СБУ.

За даними слідства, група була сформована кадровим співробітником фсб для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

До її складу увійшов житель прикордонного району Сумщини, який був завербований російською спецслужбою після початку повномасштабного вторгнення, вказали у СБУ.

"Саме він був на прямому зв’язку зі своїм "куратором" і координував з ним плани та алгоритми дій щодо виконання ворожих завдань. Для комунікації вони використовували закриті канали електронного зв’язку з дотриманням заходів конспірації", - йдеться у повідомленні.

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Утім, співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисників, задокументували їхні злочинні дії і затримали диверсантів, коли вони забирали зброю із заздалегідь облаштованого схрону на Сумщині.

Під час огляду схованки правоохоронці виявили:

  • 2 протитанкові міни ТМ-62М з підривачами,
  • 2 бойові гранати РГО із запалами,
  • автомат Калашникова зі спорядженим магазином.

"Саме цю зброю ворожа ДРГ планувала використати для вчинення диверсій на території регіону", - наголосили у СБУ.

Також під час обшуків за місцями проживання зловмисників, як вказано, виявлено комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами конспіративного листування з представником фсб.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

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