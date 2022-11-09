СБУ нейтрализовала ДРГ российской фсб, готовившую убийства командиров ССО
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Служба безопасности Украины сообщила, что обезвредила вражескую ДРГ, готовившую убийства командиров Сил специальных операций ВСУ, пишет УНН.
Детали
"Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала диверсионно-разведывательную группу ФСБ в результате многоэтапной спецоперации в Киеве и Сумской области", - говорится в сообщении.
Как было указано, было установлено, что диверсанты разведывали пункты дислокации и перемещения украинских войск на территории столицы и в приграничных районах северо-востока Украины.
"Одной из их главных задач был сбор персональных данных и мест нахождения командиров боевых подразделений Сил специальных операций ВСУ. Полученную информацию агрессор планировал использовать для подготовки к физической ликвидации украинских защитников и уничтожению их вооружения и военной техники", - отметили в СБУ.
По данным следствия, группа была сформирована кадровым сотрудником ФСБ для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины.
В ее состав вошел житель пограничного района Сумской области, завербованный российской спецслужбой после начала полномасштабного вторжения, указали в СБУ.
"Именно он был на прямой связи со своим "куратором" и координировал с ним планы и алгоритмы действий по выполнению вражеских задач. Для коммуникации они использовали закрытые каналы электронной связи с соблюдением мер конспирации", – говорится в сообщении.
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Впрочем, сотрудники СБУ своевременно разоблачили злоумышленников, задокументировали их преступные действия и задержали диверсантов, когда они забирали оружие из заранее обустроенного тайника в Сумской области.
Во время осмотра тайника правоохранители обнаружили:
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- 2 противотанковые мины ТМ-62М со взрывателями,
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- 2 боевые гранаты РГО с запалами,
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- автомат Калашникова со снаряженным магазином.
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"Именно это оружие вражеская ДРГ планировала использовать для совершения диверсий на территории региона", - подчеркнули в СБУ.
Также во время обысков по местам жительства злоумышленников, как указано, обнаружена компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами конспиративной переписки с представителем фсб.
В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.