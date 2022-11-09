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СБУ нейтрализовала ДРГ российской фсб, готовившую убийства командиров ССО

СБУ нейтрализовала ДРГ российской фсб, готовившую убийства командиров ССО

Киев • УНН

 • 297626 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Служба безопасности Украины сообщила, что обезвредила вражескую ДРГ, готовившую убийства командиров Сил специальных операций ВСУ, пишет УНН.

Детали

"Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала диверсионно-разведывательную группу ФСБ в результате многоэтапной спецоперации в Киеве и Сумской области", - говорится в сообщении.

Как было указано, было установлено, что диверсанты разведывали пункты дислокации и перемещения украинских войск на территории столицы и в приграничных районах северо-востока Украины.

"Одной из их главных задач был сбор персональных данных и мест нахождения командиров боевых подразделений Сил специальных операций ВСУ. Полученную информацию агрессор планировал использовать для подготовки к физической ликвидации украинских защитников и уничтожению их вооружения и военной техники", - отметили в СБУ.

По данным следствия, группа была сформирована кадровым сотрудником ФСБ для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

В ее состав вошел житель пограничного района Сумской области, завербованный российской спецслужбой после начала полномасштабного вторжения, указали в СБУ.

"Именно он был на прямой связи со своим "куратором" и координировал с ним планы и алгоритмы действий по выполнению вражеских задач. Для коммуникации они использовали закрытые каналы электронной связи с соблюдением мер конспирации", – говорится в сообщении.

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Впрочем, сотрудники СБУ своевременно разоблачили злоумышленников, задокументировали их преступные действия и задержали диверсантов, когда они забирали оружие из заранее обустроенного тайника в Сумской области.

Во время осмотра тайника правоохранители обнаружили:

  • 2 противотанковые мины ТМ-62М со взрывателями,
  • 2 боевые гранаты РГО с запалами,
  • автомат Калашникова со снаряженным магазином.

"Именно это оружие вражеская ДРГ планировала использовать для совершения диверсий на территории региона", - подчеркнули в СБУ.

Также во время обысков по местам жительства злоумышленников, как указано, обнаружена компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами конспиративной переписки с представителем фсб.

В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

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