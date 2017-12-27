СБУ не погоджувала призначення поляка Станчака до “Укртрансгазу”
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Служба безпеки України не погоджувала призначення поляка Павела Юзефа Станчака на посаду до ПАТ “Укртрансгаз”. Про це йдеться у повідомленні прес-центру СБУ, передає УНН.
“Служба безпеки України заявляє, що не погоджувала питання призначення на посаду до Публічного акціонерного товариства "Укртрансгаз" громадянина Республіки Польща Павла Юзефа Станчака. Це є прерогативою виключно НАК "Нафтогаз України", — заявили у прес-центрі відомства.
У СБУ пояснили, що при призначенні осіб на посади, яких включено до номенклатури посад працівників товариства, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці, здійснюється лише за умови надання такого допуску та проведення необхідної перевірки.
“На сьогодні до Служби безпеки України не надходили документальні матеріали для розгляду питання щодо надання пану Станчаку допуску до державної таємниці”, — наголосили у вдіомстві.
Як повідомляли українські ЗМІ, 23 грудня поляка Павела Юзефа Станчака призначили на посаду голови ПАТ “Укртрансгаз”.
У серпні НАК “Нафтогаз України” погодив кандидатуру Павела Станчака на посаду президента “Укртрансгазу”.