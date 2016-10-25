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СБУ допитувала Н.Савченко як свідка у справі щодо посягання на територіальну цілісність

СБУ допитувала Н.Савченко як свідка у справі щодо посягання на територіальну цілісність

Київ • УНН

 • 10140 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. СБУ допитувала народного депутата Надію Савченко як свідка в рамках кримінального провадження щодо посягання на територіальну цілісність України та створення терористичних організацій. Про це йдеться у відповіді на запит DT.UA стосовно допиту Н.Савченко після її заяв щодо неофіційного візиту на окупованій території Донбасу, передає УНН.

“Слідчими СБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях щодо посягання на територіальну цілісність і недоторканість України та створення терористичних організацій”, — сказано у відповіді СБУ.

Зазначається, що у СБУ не відповіли на запитання, що саме повідомила Н.Савченко під час допитів, посилаючись на таємницю слідства.

Як повідомляв УНН, 17 жовтня народний депутат України Надія Савченко надала свідчення у Службі безпеки України щодо “загадкових походів на окуповану територію”.

Нагадаємо, нещодавно в соціальних мережах з’явилася інформація про те, що народний депутат Надія Савченко намагалася проїхати на окуповану територію України, у “ДНР”, для зустрічі з ватажком бойовиків Олександром Захарченко. При цьому у соцмережах було вказано, що Надію Савченко зупинили українські військові і не дали проїхати в “ДНР”.

Українські Національні Новини

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