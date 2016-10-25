СБУ допрашивала Н.Савченко в качестве свидетеля по делу о посягательстве на территориальную целостность
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. СБУ допрашивала народного депутата Надежду Савченко в качестве свидетеля в рамках уголовного производства о посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористических организаций. Об этом говорится в ответе на запрос DT.UA по допросу Н.Савченко после ее заявлений о неофициальном визите на оккупированную территорию Донбасса, передает УНН.
"Следователи СБУ осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и создании террористических организаций", - говорится в ответе СБУ.
Отмечается, что в СБУ не ответили на вопрос, что именно сообщила Н.Савченко во время допросов, ссылаясь на тайну следствия.
Как сообщал УНН, 17 октября народный депутат Украины Надежда Савченко дала показания в Службе безопасности Украины по "загадочным походам на оккупированную территорию".
Напомним, недавно в социальных сетях появилась информация о том, что народный депутат Надежда Савченко пыталась проехать на оккупированную территорию Украины, в "ДНР", для встречи с главарем боевиков Александром Захарченко. При этом в соцсетях было указано, что Надежду Савченко остановили украинские военные и не дали проехать в "ДНР".