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СБУ блокувала діяльність антиукраїнських інтренет-ресурсів, якими керував громадянин РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 січня. УНН. Служба безпеки України у межах розпочатого кримінального провадження оголосила про підозру громадянину РФ Сергію Жуку, який за завданням російських спецслужб створив низку провокаційних інтернет-ресурсів для дестабілізації ситуації у нашій державі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

“Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що Сергій Жук за завданням кураторів зареєстрував у мережі кілька псевдорадикальних спільнот, зокрема „Українські націонал — патріоти“, „Верховна Рада 9-го скликання“, „Правда про АТО і про майдан“. На них він нібито від імені патріотичних сил розміщував провокаційні матеріали”, — сказано у повідомленні.

Фахівці ДКІБ СБ України зібрали доказову базу та підтвердили причетність спецслужб РФ до використання цих ресурсів як механізму гібридної агресії проти України. Після звернення СБУ до адміністрацій кількох соцмереж функціонування антиукраїнських ресурсів було припинено.

Наразі громадянину Росії заочно оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. 109 (дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України), ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни) та ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення місцезнаходження Сергія Жука та оголошення його в розшук.

Нагадаємо, правоохоронці блокували протиправну діяльність двох жителів Дніпропетровської області, які поширювали у соціальних мережах антиукраїнські матеріали.

Українські Національні Новини

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