СБУ блокировала деятельность антиукраинских интренет-ресурсов, которыми руководил гражданин РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Служба безопасности Украины в рамках начатого уголовного производства объявила о подозрении гражданину РФ Сергею Жуку, который по заданию российских спецслужб создал ряд провокационных интернет-ресурсов для дестабилизации ситуации в нашем государстве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
“Оперативники и следователи спецслужбы установили, что Сергей Жук по заданию кураторов зарегистрировал в сети несколько псевдорадикальних сообществ, в частности „Украинские национал — патриоты“, „Верховная Рада 9-го созыва“, „Правда о АТО и о майдане“. На них он якобы от имени патриотических сил размещал провокационные материалы”, — сказано в сообщении.
Специалисты ДКИБ СБ Украины собрали доказательную базу и подтвердили причастность спецслужб РФ к использованию этих ресурсов как механизма гибридной агрессии против Украины. После обращения СБУ в администрации нескольких соцсетей функционирования антиукраинских ресурсов было прекращено.
Сейчас гражданину России заочно объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) и ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия для установления местонахождения Сергея Жука и объявления его в розыск.
Напомним, правоохранители блокировали противоправную деятельность двух жителей Днепропетровской области, которые распространяли в социальных сетях антиукраинские материалы.