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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 112957 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 117277 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 115732 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 131625 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 106645 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108702 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108603 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131958 просмотра

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СБУ блокировала деятельность антиукраинских интренет-ресурсов, которыми руководил гражданин РФ

СБУ блокировала деятельность антиукраинских интренет-ресурсов, которыми руководил гражданин РФ

Киев  •  УНН

 • 11313 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. Служба безопасности Украины в рамках начатого уголовного производства объявила о подозрении гражданину РФ Сергею Жуку, который по заданию российских спецслужб создал ряд провокационных интернет-ресурсов для дестабилизации ситуации в нашем государстве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

“Оперативники и следователи спецслужбы установили, что Сергей Жук по заданию кураторов зарегистрировал в сети несколько псевдорадикальних сообществ, в частности „Украинские национал — патриоты“, „Верховная Рада 9-го созыва“, „Правда о АТО и о майдане“. На них он якобы от имени патриотических сил размещал провокационные материалы”, — сказано в сообщении.

Специалисты ДКИБ СБ Украины собрали доказательную базу и подтвердили причастность спецслужб РФ к использованию этих ресурсов как механизма гибридной агрессии против Украины. После обращения СБУ в администрации нескольких соцсетей функционирования антиукраинских ресурсов было прекращено.

Сейчас гражданину России заочно объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) и ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления местонахождения Сергея Жука и объявления его в розыск.

Напомним, правоохранители блокировали противоправную деятельность двух жителей Днепропетровской области, которые распространяли в социальных сетях антиукраинские материалы.

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