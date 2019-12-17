На Дніпропетровщині блокували діяльність антиукраїнських інтернет-пропагандистів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Правоохоронці блокували протиправну діяльність двох жителів Дніпропетровської області, які поширювали у соціальних мережах антиукраїнські матеріали. Про це УНН повідомили в пресцентрі Служби безопасности України.
Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що інтернет-агітатори розміщували провокативний контент у соцмережах, у тому числі заборонених в Україні. Матеріали, зокрема, закликали до порушення територіальної цілісності нашої держави.
Під час обшуку у помешканнях фігурантів справи правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності.
У межах кримінального провадження, яке здійснюється слідчими СБУ за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо здійснення зловмисникам повідомлення про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Триває досудове слідство.
Нагадаємо, у Херсонській області правоохоронці викрили двох інтернет-агітаторів, які через заборонену російську соціальну мережу поширювали заклики до зміни конституційного ладу та територіальної цілісності нашої країни.