На Херсонщині викрили двох антиукраїнських інтернет-агітаторів

КИЇВ. 16 грудня. УНН. У Херсонській області правоохоронці викрили двох інтернет-агітаторів, які через заборонену російську соціальну мережу поширювали заклики до зміни конституційного ладу та територіальної цілісності нашої країни. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.