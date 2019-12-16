На Херсонщині викрили двох антиукраїнських інтернет-агітаторів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. У Херсонській області правоохоронці викрили двох інтернет-агітаторів, які через заборонену російську соціальну мережу поширювали заклики до зміни конституційного ладу та територіальної цілісності нашої країни. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
За даними спецслужби, жителі Херсону та області із початку збройної агресії проти України здійснювали адміністрування антиукраїнської групи російської соцмережі. Під фейковими іменами зловмисники розміщували матеріали з ресурсів країни-агресора та публікації із сепаратистських сайтів терористичних організацій "Л/ДНР".
Зокрема, у поширених матеріалах вони виправдовували діяльність проросійських терористів, агресивну політику Росії, у тому числі анексію частини території України та підтримку бандформувань на сході країни.
Проведена експертна оцінка підтвердила, що в оприлюднених зловмисниками повідомленнях містяться заклики до зміни меж території та державного кордону України.
Під час обшуків у помешканнях фігурантів справи правоохоронці виявили мобільні гаджети та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо здійснення зловмисникам повідомлення про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Триває слідство.
Нагадаємо, в Одесі Служба безпеки України припинила діяльність агітатора, який через одну із заборонених соціальних мереж поширював антиукраїнські матеріали.