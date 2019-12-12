В Одесі затримали інтернет-агітатора, який закликав до війни
Київ • УНН
КИЇВ. 12 рудня. УНН. В Одесі Служба безпеки України припинила діяльність агітатора, який через одну із заборонених соціальних мереж поширював антиукраїнські матеріали. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.
“На персональній сторінці російської соцмережі зловмисник пропагував ідеї агресивної війни і закликав до розв’язування воєнного конфлікту та інспірування ворожнечі на національному підґрунті”, — сказано у повідомленні.
Під час обшуку за місцем проживання агітатора оперативники спецслужби виявили мобільні гаджети і комп’ютерну техніку із матеріалами, що підтверджують його протиправну діяльність.
Експерти підтвердили, що в оприлюднених зловмисником повідомленнях міститься пропаганда війни. У межах кримінального провадження, відкритого за ст. 436 Кримінального кодексу України, слідчими СБУ зловмиснику здійснено повідомлення про підозру.
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Триває досудове слідство. Заходи із викриття зловмисника відбувалися під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області.
Нагадаємо, Служба безпеки України відкрила 124 кримінальних проваджень щодо кіберзагроз.