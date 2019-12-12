В Одессе задержали интернет-агитатора, который призывал к войне

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 рудник. УНН. В Одессе Служба безопасности Украины прекратила деятельность агитатора, который через одну из запрещенных социальных сетей распространял антиукраинские материалы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"На персональной странице российской соцсети злоумышленник пропагандировал идеи агрессивной войны и призвал к решению военного конфликта и инспирации вражды на национальной почве", - говорится в сообщении.

Во время обыска по месту жительства агитатора оперативники спецслужбы обнаружили мобильные гаджеты и компьютерную технику с материалами, подтверждающие его противоправную деятельность.

Эксперты подтвердили, что в обнародованных злоумышленником сообщениях содержится пропаганда войны. В рамках уголовного производства, открытого по ст. 436 Уголовного кодекса Украины, следователями СБУ злоумышленнику осуществлено сообщение о подозрении.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается досудебное следствие. Мероприятия по разоблачению злоумышленника происходили под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области.

Напомним, Служба безопасности Украины открыла 124 уголовных производств по киберугроз.

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