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Сайт МОЗу "ліг" після оприлюднення гарантованого пакету первинної меддопомоги

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. Офіційний сайт Міністерства охорони здоров'я не працює. На стартовій сторінці користувачі можуть бачити лише напис "502 Bad Gateway", передає УНН.

Сайт МОЗу "ліг" після оприлюднення гарантованого пакету первинної меддопомоги

Що спричинило технічний збій у роботі офіційної сторінки МОЗу наразі невідомо.

Одним із останніх повідомлень, які були розміщені на сторінці був проект наказу про Порядок надання первинної медичної допомоги, який винесли на громадське обговорення та який буде затверджено після консультацій з експертним середовищем і регіонами.

Нагадаємо, як повідомив заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк, перелік, що входитиме до гарантованого кошика первинної медичної допомоги, переглядатиметься щороку та залежатиме від показників бюджету, які держава виділятиме на охорону здоров’я.

Згаданий документ визначає завдання первинної медичної допомоги (ПМД), суб’єктів надання допомоги, завдання лікаря, а також єдині правила організації та надання ПМД.

Дія документа поширюватиметься на всіх суб’єктів первинної ланки, незалежно від форми власності та організаційно-правової форми діяльності.

ПМД є основним видом медичної допомоги та передбачає надання пацієнтові універсальних комплексних інтегрованих послуг, спрямованих на задоволення більшості потреб людини у сфері охорони здоров’я.

Згідно з документом, первинна допомога надається усім громадянам України незалежно від їхнього віку, статі, національності, соціального статусу, рівня доходу, місяця проживання, віросповідання чи інших ознак. Її надають за рахунок бюджетних коштів згідно з відповідною бюджетною програмою та законодавством. Фінансування діагностичних заходів та лабораторних досліджень в межах ПМД для громадян України також здійснюють коштом бюджету згідно з відповідною бюджетною програмою та законами.

До обов’язків лікаря первинної ланки, відповідно до проекту, належить:

1. Безпосереднє надання первинної медичної допомоги пацієнтам.

2. Формування та контроль виконання плану обстежень та лікування, аналіз результатів досліджень, призначення медичних препаратів та інших лікувальних заходів.

3. Надання медичної допомоги пацієнтам у невідкладному стані.

4. Направлення відповідно до медичних показань пацієнта, який не потребує екстреної медичної допомоги, для надання йому вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

5. Координація роботи з іншими ланками медичної допомоги.

6. Ведення пацієнтів, що хворіють на соціально небезпечні інфекційні захворювання відповідно до законодавства.

7. Здійснення імунопрофілактики відповідно до чинного законодавства.

8. Консультування щодо здорового способу життя.

9. Проведення заходів масової та індивідуальної профілактики інфекційних захворювань.

10. Оцінка індивідуальних ризиків захворювань і консультування з питань профілактики. Розробка індивідуальних програм обстеження та спостереження за здоров’ям.

11. Інформування пацієнта щодо національних скринінгових програм та виконання інших функцій відповідно до законодавства або до програми.

12. Динамічне спостереження за неускладненою вагітністю.

13. Здійснення медичного догляду за здоровою дитиною.

14. Ведення хворих із психічними розладами, зокрема, враховуючи рекомендації спеціаліста.

15. Надання паліативної допомоги, що охоплює:

- оцінку ступеню болю;

- призначення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

- лікування больового синдрому;

- оформлення рецептів на наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори відповідно до чинного законодавства.

16. Координація та організація виконання лабораторних досліджень, проведення забору біологічного матеріалу.

17. Проведення лабораторних досліджень, у тому числі з використанням швидких тестів.

18. Призначення лікарських засобів з оформленням документів відповідно до законодавства.

19. Підготовка медичної документації для направлення осіб з ознаками стійкої втрати працездатності на медико-соціальну експертизу та на медико-соціальну реабілітацію.

20. Оформлення довідок, форм, листків непрацездатності.

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