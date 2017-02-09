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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сайт МОЗ "лег" после обнародования гарантированного пакета первичной медпомощи

Киев • УНН

 • 10483 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Официальный сайт Министерства здравоохранения не работает. На стартовой странице пользователи могут видеть только надпись "502 Bad Gateway", передает УНН.

Сайт МОЗ "лег" после обнародования гарантированного пакета первичной медпомощи

Что привело к техническому сбою в работе официальной страницы МОЗ пока неизвестно.

Одним из последних сообщений, которые были размещены на странице был проект приказа о Порядке оказания первичной медицинской помощи, который вынесли на общественное обсуждение и который будет утвержден после консультаций с экспертной средой и регионами.

Напомним, как сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк, перечень, что входить в гарантированную корзину первичной медицинской помощи, будет пересматриваться ежегодно и будет зависеть от показателей бюджета, которые государство будет выделять на охрану здоровья.

Упомянутый документ определяет задачи первичной медицинской помощи (ПМП), субъектов оказания помощи, задачи врача, а также единые правила организации и оказания ПМП.

Действие документа распространяется на всех субъектов первичного звена, независимо от формы собственности и организационно-правовой формы деятельности.

ПМП является основным видом медицинской помощи и предусматривает предоставление пациенту универсальных комплексных интегрированных услуг, направленных на удовлетворение большинства потребностей человека в сфере охраны здоровья.

Согласно документу, первичная помощь оказывается всем гражданам Украины независимо от их возраста, пола, национальности, социального статуса, уровня дохода, месяца проживания, вероисповедания или других признаков. Ее оказывают за счет бюджетных средств по соответствующей бюджетной программе и законодательству. Финансирование диагностических мероприятий и лабораторных исследований в пределах ПМД для граждан Украины также осуществляют за счет бюджета согласно соответствующей бюджетной программе и законами.

В обязанности врача первичного звена, согласно проекту, относятся:

1. Непосредственное предоставление первичной медицинской помощи пациентам.

2. Формирование и контроль выполнения плана обследований и лечения, анализ результатов исследований, назначение медицинских препаратов и других лечебных мероприятий.

3. Оказание медицинской помощи пациентам в неотложном состоянии.

4. Направление в соответствии с медицинскими показаниями пациента, который не нуждается в экстренной медицинской помощи, для оказания ему вторичной (специализированной) или третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи.

5. Координация работы с другими звеньями медицинской помощи.

6. Ведение пациентов, страдающих социально опасными инфекционными заболеваниями в соответствии с законодательством.

7. Осуществление иммунопрофилактики в соответствии с действующим законодательством.

8. Консультирование по здоровому образу жизни.

9. Проведение мероприятий массовой и индивидуальной профилактики инфекционных заболеваний.

10. Оценка индивидуальных рисков заболеваний и консультирование по вопросам профилактики. Разработка индивидуальных программ обследования и наблюдения за здоровьем.

11. Информирование пациента о национальных скрининговых программах и выполнения других функций в соответствии с законодательством или  программами.

12. Динамическое наблюдение за неосложненной беременностью.

13. Осуществление медицинского ухода за здоровым ребенком.

14. Ведение больных с психическими расстройствами, в частности, учитывая рекомендации специалиста.

15. Предоставление паллиативной помощи, включает:

- Оценку степени боли;

- Назначение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

- Лечение болевого синдрома;

- Оформление рецептов на наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры в соответствии с действующим законодательством.

16. Координация и организация выполнения лабораторных исследований, проведение забора биологического материала.

17. Проведение лабораторных исследований, в том числе с использованием быстрых тестов.

18. Назначение лекарственных средств с оформлением документов в соответствии с законодательством.

19. Подготовка медицинской документации для направления лиц с признаками стойкой утраты трудоспособности на медико-социальную экспертизу и на медико-социальную реабилитацию.

20. Оформление справок, форм, листков нетрудоспособности.

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