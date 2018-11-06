Сайт МінТОТ зазнав хакерської атаки
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Міністерство з питань тимчасово окупованих територій зафіксувало здійснення хакерської атаки на сайт відомства впродовж 2-3 листопада. Про це повідомляє прес-служба міністерства, передає УНН.
“2-3 листопада 2018 року здійснено спрямовану хакерську атаку на офіційний веб-сайт Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (МТОТ), в результаті якої невідомі отримали доступ до панелі керування сайтом”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у відомстві, використовуючи можливості панелі керування, були модифіковані деякі сторінки сайту МТОТ для розповсюдження спам-контенту. Наразі атаку вдалось зупинити, доступ до панелі керування сайту обмежено, модифіковані сторінки відновлені до останньої збереженої версії. Проводиться аналіз втраченої інформації.
У Міністерстві нагадали, що це вже не перші спроби зловмисників зашкодити роботі сайту — протягом кількох місяців хакери неодноразово намагалися зламати паролі до акаунтів у соціальних мережах відомства.
“За попередніми оцінками фахівців, нещодавні зловмисні дії були пов’язані із заявами міністра МТОТ, які він зробив 1 листопада 2018 року під час візиту до Боснії та Герцеговини і які стосувалися зовнішньої політики Російської Федерації, а для вказаних хакерських атак могли бути задіяні спецслужби Російської Федерації”, — зазначили у Міністерстві.
Нагадаємо, Україна звернулася до Facebook через виток даних про 257 тис. користувачів у соцмережі.
Як повідомляв УНН, 27 червня в Україні низка державних органів влади, фінансових установ і великих підприємств, зокрема і міжнародних аеропортів, зазнали масованої кібератаки.
Поліція отримала більше 2 тисяч звернень щодо кібератак.