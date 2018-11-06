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Сайт МинВОТ подвергся хакерской атаке

Сайт МинВОТ подвергся хакерской атаке

Киев  •  УНН

 • 11098 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Министерство по вопросам временно оккупированных территорий зафиксировало осуществления хакерской атаки на сайт ведомства в течение 2-3 ноября. Об этом сообщает пресс-служба министерства, передает УНН.

"2-3 ноября 2018 года осуществлено направленную хакерскую атаку на официальный сайт Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МВОТ), в результате которой неизвестные получили доступ к панели управления сайтом", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, используя возможности панели управления, были модифицированы некоторые страницы сайта МВОТ для распространения спам-контента. Сейчас атаку удалось остановить, доступ к панели управления сайта ограничен, модифицированные страницы восстановлены до последней сохраненной версии. Проводится анализ утраченной информации.

В Министерстве напомнили, что это уже не первые попытки злоумышленников нанести вред работе сайта - в течение нескольких месяцев хакеры неоднократно пытались взломать пароли к аккаунтам в социальных сетях ведомства.

"По предварительным оценкам специалистов, недавние злонамеренные действия были связаны с заявлениями министра МВОТ, которые он сделал 1 ноября 2018 во время визита в Боснию и Герцеговину и касающихся внешней политики Российской Федерации, а для указанных хакерских атак могли быть задействованы спецслужбы Российской Федерации", - отметили в Министерстве.

Напомним, Украина обратилась к Facebook из-за утечки данных о 257 тыс. пользователей в соцсети.

Как сообщал УНН, 27 июня в Украине ряд государственных органов власти, финансовых учреждений и крупных предприятий, в том числе и международных аэропортов, подверглись массированной кибератаки.

Полиция получила более 2 тысяч обращений по кибератакам.

Украинские Национальные Новости

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