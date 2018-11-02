Україна звернулась до Facebook через хакерську атаку на соцмережу

"Я знаю про проблему. Працюю над перевіркою. Запит на офіс ФБ надіслав", - зазначив чиновник.



Раніше УНН повідомляв, що в інтернеті у вільному доступі викладена інформація про 257 тисяч користувачів Facebook, у 81 тисячі акаунтів доступні навіть приватні повідомлення. Хакери, які стоять за витоком, стверджують, що всього у них є дані 120 млн чоловік. Розслідування Facebook показало, що зловмисники використовували шкідливі розширення для браузерів. Найактивніше представлена Україна.



Нагадаємо, 28 вересня керівництво мережі Facebook повідомляло про проблему з безпекою, яка торкнулася близько 50 мільйонів акаунтів. Зловмисники зуміли скористатися вразливістю в системі, яка видає токен доступу.